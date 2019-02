Jordi Évole: "Me asusta que las milicias populares de Venezuela puedan tener acceso a las armas"

Nicolás Maduro habla en su entrevista con Jordi Évole sobre la posibilidad de que haya una guerra civil en Venezuela y sobre esto ha respondido Évole en laSexta Noche.

"Me parece que no pensar en las consecuencias que pueden tener ciertas decisiones políticas es no pensar en tu pueblo, no pensar en mucha gente inocente que puede pagar las consecuencias de tus decisiones", ha dicho Jordi Évole.

Évole ha dicho que él es partidario del diálogo: "En una situación como la de Venezuela, llamaría más a la calma, a sentarse en una mesa e intentar negociar con Guaidó y la oposición para salir de una forma dialogada de la situación".

Además, Évole ha añadido: "Ojalá la sensatez se imponga en Venezuela antes de que haya un derramamiento de sangre".

Jordi Évole ha contestado contundente a la diputada del PP que ha asegurado que Salvados blanquea a Nicolás Maduro y le ha recomendado "que se espere a ver la entrevista".

En este sentido, Évole ha destacado que "hasta ahora, de la entrevista sólo se han visto, como mucho dos minutos". Además, ha apuntado que "quienes pretenden que Salvados no haga su trabajo no lo conseguirán"

En uno de los fragmentos que laSexta Noche ha adelantado del próximo Salvados, Jordi Évole pregunta a Nicolás Maduro qué probabilidad hay de que Venezuela acabe en guerra civil. A esto, Maduro responde que "el pueblo se está armando".

laSexta Noche también ha adelantado en exclusiva un fragmento de la dura respuesta de Nicolás Maduro a Pedro Sánchez. Muy contundente Maduro asegura que "Sánchez es un farsante" y que "no tiene moral para dar lecciones en Venezuela". Mirando a cámara, añade: "Cometiste un error y te va a ir peor que a Aznar cuando se metió en Irak. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana".

Preguntado por las últimas imágenes en las que se le ha visto rodeado de militares, Nicolás Maduro se justifica: "Voy a los cuarteles a recibir el juramento de lealtad". Apunta que él no dedica tiempo "a permanecer en el poder", sino que dedica tiempo a cumplir sus deberes. Además, destaca que "la derecha venezolana, con el aval de EEUU, ha hecho un llamamiento a una insurrección militar".