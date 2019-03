Irene Lozano: "UPyD no es un partido personalista"

Irene Lozano ha salido al paso de las críticas a su partido por no definirse ideológicamente: "Si alguien busca que nos etiquetemos no lo vamos a hacer, porque creemos que este país está muy sobrado de etiquetas".

Así, ha defendido a UPyD como un actor muy importante para acabar con el bipartidismo en nuestro país, y es que "en los últimos 30 años se ha instaurado una dinámica política que consiste en que los dos grandes partidos coinciden en muchas de sus prácticas y sus malas prácticas, muy señaladamente en la corrupción". Para Lozano, "esto nos ha llevado a esta situación de bloqueo político institucional en la que estamos".

Sobre los impuestos, la diputada cree que "las subidas de impuestos son innecesarias. Hay un montón de gasto superfluo como el de las diputaciones, que nos cuestan 3.000 millones de euros al año. Nuestra lógica es acabar con ese gasto superfluo, y tal vez una vez acabado con todo eso llegamos a la conclusión de que a pesar de eso es necesario subir impuestos". Pero para Lozano "es inaceptable que lo primero que se haga sea subir los impuestos para no atacar al botín de los partidos políticos".

Desde el exterior, UPyD da la imagen de estar ligado indisolublemente a la persona de Rosa Díez, pero Lozano no está de acuerdo: "Yo no he experimentado que UPyD sea un partido personalista, nuestra forma de trabajar es una forma bastante colaborativa. Creo que la imagen personalista de UPyD la construyen los medios de comunicación".

"Si uno se plantea la política como ideología, tal vez le resulte complicada la forma de trabajar de UPyD", señala la diputada. "Entre el 80 y el 90% de nuestros militantes nunca habían militado en un partido político. Es verdad que hay gente que ha militado en algún partido, pero para nosotros eso no es ningún problema. Preferimos centrarnos en lo que tenemos en común. Hay gente orientada a la derecha y gente orientada a la izquierda, pero lo único que nos importa es en lo que estamos de acuerdo".

Preguntada por una hipotética unión con Ciudadans, partido con el que comparten parte del espectro político, Lozano la ha rechazado tajantemente: "Tenemos algunas cosas en común, pero Ciudadans es un partido catalán y UPyD siempre ha sido un partido nacional". También ha querido desmarcarse de las "dudosas" alianzas del partido catalán en las últimas elecciones al Parlamento Europeo: "Prefiero que no se nos vincule con ellos", ha sentenciado la diputada.