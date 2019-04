Íñigo Errejón: "No entra en mis planes dirigir Podemos"

TIENE CLARO QUE VISTALEGRE II LE PUEDE ACARREAR UN COSTE PERSONAL

Íñigo Errejón afirma que entre sus planes no está liderar Podemos, es lo que proponen diferentes voces del partido si su documento gana Vistalegre II. Errejón reconoce que es posible que no siga como secretario político si gana el proyecto de Iglesias y criticó no haber sido lo suficientemente flexibles con el PSOE.