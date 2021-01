Miquel Iceta, líder del PSC, ha explicado en laSexta Noche cómo se fraguó la candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. En este sentido, Iceta ha afirmado que a finales de julio vio un estudio cualitativo y percibió que había "mucho deseo de cambio" y que había parte de los electores que pensaban que él no era "suficiente cambio", debido a que ya se había presentado dos veces.

"Yo percibo que había ganas de pasar página, pero en ese momento no teníamos otra alternativa. En octubre empiezo a ver que Salvador tenía una valoración mejor que la mía y se lo comento a Pedro Sánchez, pero me dijo que en ese momento momento era impensable, pero que igual era posible a final de año", ha relatado Iceta.

Así, el socialista ha contado que en diciembre vieron que "había una ventana que se podía utilizar" y acordaron con el presidente de hacerlo público el 30 de diciembre. Tanto Illa como Iceta negaron reiteradamente su relevo político. Sin embargo, ha defendido que no engañaron a la población con sus declaraciones a los periodistas porque "la decisión no estaba tomada, no estaba por escrito", a lo que ha añadido: "Me di cuenta de que él era mi salvador".