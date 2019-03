"Cuando hay un mal Gobierno, el pueblo tiene derecho a la rebelión"

"Desde Santo Tomás de Aquino, la Revolución americana o la Revolución francesa contemplaban que cuando hay un mal gobierno el pueblo tiene derecho incluso a la rebelión, y el derecho de rebeldía. Además, la declaración de los Derechos Humanos dice que los gobiernos tienen que hacer políticas que beneficien a la mayoría porque si no pueden impeler al hombre a que se declare en rebelión", explica Julio Anguita.

Iñaki López apunta que los movimientos sociales no están llegando a cuajar, movimientos como el 15M, que hace poco fue su segundo aniversario y reunió a un exiguo grupo de gente para protestar contra la política actual. "El problema es que se está llamando a la desobediencia inmediata. Se llama a una desobediencia que cuaja en un altercado, una algarada, el aquí y ahora. Primero hay que construir un contrapoder, una mayoría sensata y pacífica para que en su momento, cuando tenga fuerza, la desobediencia civil pone el punto a una situación".

La desafección a los políticos es uno de los principales problemas de una ciudadanía que no encuentra representación en el Congreso, sin embargo el expolítico malagueño cree que hay potencial para sacar a España adelante. "Hay grandes políticos y yo los busco en mi formación política. No es un problema de lo que ustedes llaman líderes, es un problema de que el pueblo español asuma, que solamente él, si cuaja en lo que llamamos soberanía nacional, va a necesitar de dirigentes que atajen los problemas inmediatos. El salario mínimo, la pensión mínima, la vivienda, etc."

Según el antiguo secretario general del Partido Comunista de España pronostica que vendrán tiempos peores de los que estamos viviendo. "Para eso hace falta que se tome conciencia de que se ha acabado una época, y eso tiene que hacerlo la gente. Hay un montón de organizaciones y colectivos que necesitan una unidad. Ya está bien de ir cada uno por su sitio. Hay que crear un contrapoder para ejercer ese contrapoder".