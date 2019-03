"El Gobierno español debe ser firme con el Reino Unido y decir 'hasta aquí hemos llegado'"

Antonio Banderas entra en directo en laSexta noche desde una gala solidaria que organiza su fundación, una gala importante por su efecto de contagio más que por un aporte real: "Mil galas solidarias no pueden solucionar las necesidades que tiene la sociedad española en estos momentos, pero nosotros las organizamos porque pensamos que este tipo de cosas son contagiosas".

El actor afincado en Estados Unidos habla sobre la actual situación de recesión española y recuerda con añoranza otros tiempos de bonanza: "Yo hablaba con los ciudadanos norteamericanos de nuestra sanidad, que ellos no tenían. Los americanos que tienen tantas cosas, eso no lo tenían. A mí me producía mucho orgullo decir que España cubría de forma gratuita a todos sus ciudadanos".

Ahora la situación es muy diferentes, de aquella gratuidad nunca más se supo y las soluciones parecen quedar muy lejos de cualquiera que aspire a encontrarla: "Ya no estamos siendo gobernados por aquellos a los que hemos votado. Estamos siendo gobernados por mercados, corporaciones, etc. Es muy difícil saber dónde está la solución a los problemas a los que nos estamos enfrentando a todos los niveles".

"Para mí por ejemplo la educación es fundamental. Un país sin cultura está abocado al fracaso. Eso requiere de hacer una apuesta a largo plazo, a 25 ó 30 años, para heredar una sociedad que se sienta orgullosa de lo que hemos plantado ahora", afirma Banderas.

Iñaki López afirma que cuando salgamos de la cirsis habremos de hacer un balance de lo que hemos aprendido, pero también de quienes fueren los responsables. banderas prefire no señalar: "¿Qué pasaría si los responsable somos todos? Quizás nos estamos señalando demasiado y deberíamos sentarnos y ver qué han hecho los empresarios, los trabajadores, todos. Había una reflexión de JFK que me gustaba: No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que has hecho tú por tu país".

Sobre el conflicto entre España y Gibraltar que en los últimos días copa las portadas de los periódicos, el protagonista de 'El Zorro' opina que España debe ser menos agresiva pero tener ideas firmes: "Obviamente Inglaterra es un país amigo, es un país de la CCE con el que mantenemos relaciones a muchos niveles. La actitud que se ha tenido con el Peñón ha sido siempre un poco agresiva. Andalucía vive del turismo, esa es la empresa nuestra y la gente vive de eso. Una noticia como que se está reparando un submarino nuclear en nuestra tierra crea inquietud".

"Lo que han hecho con los pescadores de la zona arrojando esos bloques con metales para que se les enganchen las redes, la continua disputa por las aguas territoriales con la Guardia Civil por parte de la Armada británica, yo apuesto por que el Gobierno español sea firme al respecto. Otra cosa es que perdamos la cabeza, eso no debería ocurrir en ningún momento, pero sí que habría que decir ‘hasta aquí hemos llegado’".