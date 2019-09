Gabriel Rufián no se moja sobre quien ha tenido la responsabilidad de la nueva convocatoria electoral el 10N tras la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Cree que "la gente no distingue entre quien ofreció un ministerio o quien hizo un veto".

El portavoz de ERC en el Congreso hace un pronóstico electoral: "La izquierda tenga la bandera que tenga en el logo va a pringar estas elecciones. El adversario será la abstención, no un partido u otro".

"En la vida dos no se pelean si uno no quiere, en política dos no acuerdan si uno no quiere", asegura Rufián sobre Unidas Podemos y el PSOE. Que añade: "Uno se pasó de frenada vetando al otro y el otro se pasó de frenada no aceptando cuatro ministerios".

Rufián cree que pueden pasar dos cosas "malas" tras el 10N: "La más mala es que gane la derecha, que sumen PP, Ciudadanos y Vox, pero la más posible y es también mala es que el PSOE pueda elegir porque cada vez que el PSOE puede elegir elige a Ciudadanos".

Además, el político catalán defiende que dentro del Partido Socialista hay dos vertientes: "Ahora tenemos el PSOE del 155 y me consta que hay un PSOE que no quiere pactar con Ciudadanos y que quiere un pacto con Podemos". "Ha ganado el PSOE de Borrell", zanja.