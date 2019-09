El portavoz de ERC en el Congreso vuelve a defender en laSexta Noche el diálogo como solución política al conflicto catalán: "Mientras tengamos compañeros en la cárcel y en el exilio y centenares de miles de personas que nos votan seguiré defendiendo el dialogo".

Apoya su posición argumentando que hay dos posiciones muy divididas y que una no puede imponerse a la otra: "Nosotros no vamos a desaparecer y la otra parte tampoco. No se puede imponer una república ni una autonomía".

Además vuelve a cargar contra la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para gobernar a nivel nacional: "Estamos aquí por la fobia personal entre Sánchez e Iglesias. Por dos personas más de 13 millones van a volver a votar".

"Que te humillen no es que no te den un ministerio, es que te metan en la cárcel por tus ideas", asegura Rufián. Que defiende que "se ha perdido una oportunidad histórica para la izquierda".

Sobre la sentencia del procès, Rufián avanza un otoño caliente: "Independientemente de la bandera que tengas en el balcón todo el mundo sabe que la sentencia supondrá un antes y un después. La rabia, impotencia, frustración de la calle será inmensa".

"Eso habrá que canalizarlo. Hay un espacio político, un recorrido político, podemos alcanzar un consenso político entre todas las fuerzas catalanistas desde el PSC a las CUP para dar una respuesta política legal", propone el político catalán.