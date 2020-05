Las peluquerías reabrirán este lunes en un marco lleno de dudas sobre las medidas de protección y seguridad que desconocen y que afirman que el Gobierno no ha comunicado a escasas horas del reinicio de su actividad laboral. Así lo ha expuesto en laSexta Noche la peluquera Carmen Lázaro

"Tenemos dudas: no sabemos si es obligatorio tener mampara. La voy a poner por preocupación, pero no sé si es obligatorio", ha señalado a Iñaki López, y ha añadido: "Tampoco tenemos claro si tenemos que dar citas a las señoras en la franja horaria de su salida, tampoco hay una normativa, no nos han dicho nada".

Carmen ha explicado que, en el caso de su establecimiento, han hecho un comunicado: "Hemos exigido guantes y mascarillas, y solo atendemos con cita previa. Cuando llegue la persona, le proporcionamos nosotras el gel para desinfectar las manos". La peluquera también ha lamentado el gasto que supone la obligación de desinfectar el establecimiento, obligatorio dos veces al día.

Supone un "gran esfuerzo físico y, económicamente, un 20% más". Frente a ello, la peluquera ha mostrado sus dudas sobre cómo van a afrontar económicamente la reapertura: "Hemos recibido ayudas. Un pago de 620 y otro de 360, pero nos han seguido pasando la cuota mensual de autónomos y de seguridad".

Finalmente, Carmen ha denunciado que en este mar de dudas en la que están sumergidas las pequeñas empresas "no te informan", y ha precisado: "La información más cercana que tenemos es la de nuestro gestor, él tampoco recibe ninguna información concreta de lo que tenemos que tener como seguridad".