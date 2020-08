Una avestruz le robó el protagonistmo a Miguel Ángel Revilla. Ocurrió durante la visita del presidente cántabro al Parque de Cabárceno. Mientras Revilla comunicaba a los medios la situación de Cantabria por la crisis del COVID-19 y los pasos de su gobierno para la reactivación económica, un avestruz se coló en plano durante su rueda de prensa.

Pero, ¿fue consciente Miguel Ángel Revilla de lo que estaba ocurriendo? "No fui consciente. Es cierto que antes estaba viendo unas jirafas, unas avestruces y otros animales a 300 metros. Se ve que el avestruz sintió curiosidad. Me dijo después el veterinario que estaba temblando (el animal). Generalmente meten picotazos... Me podría haber quitado medio bigote de un picotazo", explicó Revilla en laSexta Noche.