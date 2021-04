Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ha defendido en laSexta Noche que "el espacio del centro es más necesario que nunca ante la campaña tan polarizada", tras lo que ha afirmando que son un partido "serio que pone encima de la mesa propuestas".

"No quiero que Vox esté en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha manifestado Bal, quien ha recordado el caso de Vox en Murcia, donde hay "una consejera de Educación que está poniendo cosas como el pin parental y que ha dicho que no se quiere vacunar". "¿Se imagina un consejero de Sanidad en Madrid que no crea en las vacunas?, se ha preguntado.

En la misma línea, el candidato de Cs ha lanzado otra pregunta: "¿Quién va a estar en Madrid si no estamos nosotros? En un lado Vox y en otro Podemos y creo que los madrileños no quieren eso.