Cristina Cifuentes: "El último vídeo electoral del partido no me ha gustado nada, la comparación no es afortunada"

CREE QUE EL MENSAJE QUE LANZA ES APROPIADO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado en laSexta Noche el vídeo electoral del PP: "No me ha gustado nada porque la comparación no es afortunada". Sin embargo, cree que el mensaje que lanza es apropiado. "El hecho objetivo es que España en 2011 estaba terminal y ahora estamos saliendo adelante", ha asegurado.