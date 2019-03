Cospedal: "No conozco al 'pequeño Nicolás', pero tengo una foto con él"

COSPEDAL, EN 'LASEXTA NOCHE' | SOBRE EL 'PEQUEÑO NICOLÁS'

¿Cuál es la relación de Dolores de Cospedal con el 'pequeño Nicolás'? La secretaria general del PP asegura no conocer al joven Nicolás, pero "tiene una foto con él". Según ha bromeado Dolores de Cospedal, "si no tienes una foto con él no eres nadie en España". Cospedal explica que la fotografía en la que posa con Nicolás es de hace nueve años, y considera que "es un caradura integral que ha aplicado mal su inteligencia".