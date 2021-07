Una nueva protesta de un grupo numeroso de negacionistas de la pandemia y de la vacuna contra el COVID-19 ha indignado a los profesionales sanitarios. Entre ellos, a César Carballo, que en laSexta Noche ha señalado que "llevamos un año y medio escuchando lo mismo, y desgraciadamente luego los vemos en los hospitales y llegan las sorpresas". Así se ha expresado el urgenciólogo en el programa, donde ha explicado brevemente este escenario.

"No lo reconocen hasta el doctor hasta que ya es demasiado tarde, y deben pensar 'madre mía, en la que me he metido' cuando pasan por la UCI o desgraciadamente fallecen", ha apuntado Carballo, que ha querido ser tajante una vez más en este sentido: "Sabemos que las vacunas salvan vidas, y lo estamos viendo a diario". El sanitario ha expuesto un ejemplo claro para dar a entender cómo nos han ayudado las vacunas.

Según ha relatado, recientemente dio el alta a una mujer de 95 años: "Estaba infectada, pero bien vacunada. Le dimos el alta, lo que antes era raro: siempre se complicaba, había una imagen rara en la radiografía o solían ingresar". Carballo ha recordado además que "en el NHS británico han estimado que han salvado más de 15.000 directas por la vacunación". Así, ha insistido una vez más: "La vacuna salva vidas, y la doble vacunación salva más vidas. Debemos 'doblevacunar' lo más rápido posible".