Cayetano Martínez de Irujo se ha abierto en canal con Cristina Almeida y ha hablado de los problemas que tiene con sus hermanos. "Yo celebro todos los años una misa por mi madre, porque creo que es lo mínimo que se puede hacer, y no sé por qué no van mis hermanos. Yo sí esperaba que fuera alguno este año, pero una vez más no han ido. Habría que preguntarles a ellos por qué", ha afirmado.

Así, el jinete ha contado que la relación empeoró a raíz de la publicación de su libro. "En él hablo de mi vida", ha expresado, tras lo que ha dicho que o sus hermanos "no se han leído el libro ('De Cayetano a Cayetano') y solo lo conocen por oídas, que es muy probable en muchos casos, o no se atreven a expresar o sacar" lo que sienten, tras lo que ha insistido en que en sus páginas no ha "damnificado ni hablado mal de ninguno".

"Yo con Carlos me senté, estuvimos hablando hora y media. Dije todo lo que quería decir y él también. Somos meridianamente opuestos, por lo que no puede haber entendimiento. Yo esperaba un poco de 'mea culpa' por su parte. No lo hubo y yo lo respeto", ha contado en referencia a su hermano mayor, de quien ha "pasado la página".

En lo referente a su hermana Eugenia, el jinete ha expresado que recuperó la relación con ella cuando fue a verlo al hospital en su última operación y le "mostró su cariño". "Habíamos tenido una diferencia grande dos años antes a raíz del libro y Eugenia para mí ha sido siempre la niña bonita de mis ojos hasta que he tenido a mi hija", ha manifestado.