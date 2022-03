Analizando la situación política actual en España, Manuela Carmena ha destacado la necesidad de que tanto el panorama político como los partidos evolucionen, poniendo de ejemplo movimientos como el feminismo: "Ha sido un modelo que no ha tenido violencia y que ha cambiado el mundo. Lo hemos cambiado con transversalidad y actitudes ejemplarizantes, con diálogo". Respecto al proyecto que plantea Yolanda Díaz, la exalcaldesa de Madrid ha reconocido que su discurso le "gusta" y le parece "muy interesante".

No obstante, ha insistido en que "los partidos tienen que cambiar" porque "no pueden vivir enmarcados en estructuras que responden al pasado". Todo lo contrario, según ha precisado: "Tienen que modernizarse, abrirse, ser transversales. Por ejemplo, que una persona pudiera estar en dos partidos, ¿por qué no? A alguien le puede gustar unas cosas de un partido y otras cosas de otros".