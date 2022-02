¿Se ha sentido Carmen Thyssen recompensada por todo lo que ha conseguido en España en el terreno del arte? Es una de las preguntas que ha lanzado Boris Izaguirre a la coleccionista en una entrevista concedida a laSexta Noche. Ella responde sin ningún tipo de dudas: "Me he sentido muy recompensada. Soy feliz y este es un país maravilloso. Adoro España, como muchos españoles, porque tiene una luz, un colorido precioso".

En este sentido, Thyssen ha puesto en valor la labor de los coleccionistas que buscan cuidar, proteger y compartir el arte. "Yo creo en los museos, por eso no tengo ninguna de las maravillas del Thyssen está colgadas en casa. Creo en compartir las piezas y que lleguen más allá, que no se pierdan". En este sentido, ha precisado que cree "en los pintores" por una idea clara: "El pintor no ha pintado solo para unos solos ojos".