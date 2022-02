Durante la entrevista que Boris Izaguirre ha realizado a Tita Cervera con motivo del regreso del 'Mata Mua' de Gauguin al Museo Thyssen también ha habido espacio para tratar la cuestión de la pandemia, una situación que sigue sufriendo nuestro país y todos los del planeta. Aunque la crisis está mejorando, tal y como ha comentado la coleccionista, que cree que hay que mostrarse positivos: "Ya está pasando, así que alegría".

"No nos compensa perdernos en nuestra vida, pensando en lo que ha ocurrido, en lo que hemos sufrido todos, sobre todo las pequeñas empresa", ha incidido Cervera, que ha calificado todo lo vivido de "horroroso", y ha añadido: "Ahora pido que sigan adelante las pequeñas empresas, que son la salvación del mundo. Todos hemos de ayudar como sea. Debemos ser positivos para no estar tristes ni deprimidos, porque no nos compensa".