Boticaria García ha explicado cuáles son las medidas de precaución necesarias para fumar con seguridad y no contagiar el COVID-19 en, por ejemplo, una terraza: "Lavarse las manos siempre antes y después de fumar y lavar los objetos como el mechero o limpiar el cartón del tabaco para que no vayan contaminando", ha indicado.

Para Boticaria García, "el consejo principal es no fumar en espacios comunitarios y si se hace, mantener las distancias". Cabe recordar, además, que el contacto de la boca con los dedos supone un peligro de transmisión del virus.

Asimismo, la farmaceútica y nutricionista ha hablado sobre las cachimbas: "Estaban prohibidas en fase 1, 2 y 3 y ahora no están prohibidas, pero no se deberían usar". "En mi opinión, deberían prohibirse", ha defendido, por el riesgo de contagio que supone el compartir una cachimba.

Por otro lado, Boticaria García ha destacado la importancia de llevar unas buenas gafas de sol. "Son importantes porque pueden prevenir el contagio por vía ocular, que no es el principal, pero ahí está", ha alertado.

Es peor usar unas gafas de sol de mala calidad que no llevar gafas"

Por ello, a la hora de comprar unas gafas, Boticaria García ha señalado que "hay que fijarse en la etiqueta, que ponga el marcado CE y que tenga el filtro ultravioleta mínimo del número tres" y ha advertido que "es peor usar unas gafas de sol de mala calidad que no usar ninguna gafa".

Sobre las cámaras de medición de la temperatura: "Fallan más que una escopeta de feria"

Sobre las cámaras de medición de temperatura, la farmaceútica ha afirmado que "fallan más que una escopeta de feria". "Por ejemplo, si llevas unas gafas, con el cristal no miden bien la temperatura y si te has pasado una toallita húmeda, eso hace que la temperatura baje y aunque tengas fiebre no lo detecte", ha explicado, al tiempo que ha destacado que "ccabe recordar que ni toda la fiebre es COVID-19, ni el COVID-19 siempre da fiebre".