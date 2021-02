La actriz Victoria Abril se ha hecho convertido en el centro de todas las miradas estos días, pero no por el estreno de una película, sino por sus declaraciones negacionistas sobre el coronavirus, con bulos y afirmaciones que no han dejado pasar numerosos expertos; entre ellos, Marían García (Boticaria García), que en un minuto ha desmontado todas las absurdas argumentaciones de la intérprete.

"Tiene que buscar ayuda, porque su terapia no puede ser soltar una sarta de mentiras delante del público. No son opiniones, ni datos, son mentiras. Ha dicho que hay más muertes con las vacunas, pero en realidad hay un 20% menos de muertes; ha dicho que las vacunas no están probadas, y sí lo están porque han pasado los ensayos clínicos", a reflejado Marían García, que ha desmentido varios datos falos que ha dado Victoria Abril y que puedes ver en este vídeo.