Iñaki López ha preguntado al exministro José Bono por las discrepancias que han surgido en los últimos días en el Gobierno de coalición por la nueva ley de libertad sexual. El ministro de Justicia y algunos juristas han puesto en duda cómo podría justificarse el 'sí' de la parte femenina de cara a un encuentro sexual en un juicio en caso de denuncia.

Bono ha respondido: "La imputación de un delito debe probarse. No puede ser la mera denuncia la que constituya toda la prueba si es un juicio contradictorio". En todo caso, ha matizado el exministro socialista, "los jueces están para que en cada caso concreto aplicar la ley general".

Esto es, según ha continuado, los magistrados son los que tienen que "ver si se han dado esas circunstancias para dictar una sentencia para ese caso, que es muy difícil que sea exactamente igual a otro".

Bono también ha entrado a valorar las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a raíz del anuncio que ha hecho de dicha ley de libertad sexual, defendida bajo el lema 'Sola y borracha quiero llegar a casa': "Fue con un ímpetu juvenil. Sé lo que quiere decir, y como yo no soy su enemigo, me acerco a lo que ha dicho queriéndolo entender", ha expresado el exministro sobre Montero, a la que ha calificado de "buena política y ministra".

"Ella ha querido decir que si fuera un hombre, y fuese solo y borracho, no tendría miedo a que le violaran", ha precisado Bono, que sí ha considerado esta expresión "un lío mediático" que ha acabado "trascendiendo a la sociedad".

Aunque Bono cree que "ha tenido mérito", sí ha puesto en duda el lema: "Yo no quiero que mis nietas vengan borrachas. Beber alcohol es malo para la salud, y no puede propiciarse. Lo que puede ser un tuit juvenil de Irene no puede ser un tuit gubernamental. No se pueden alimentar conductas favorecedoras de la ingesta del alcohol, que siempre es malo".