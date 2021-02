El 11 de marzo de 2017, hace casi cuatro años, Iñaki López le preguntó a Pau Donés qué hacía para mantener la ilusión, a o que el cantante respondió que "es una actitud que se alimenta por sí sola y que tiene que ver con la curiosidad y las ganas de vivir".

"Y a partir de ahí no me hago grandes preguntas, ni intento estar siempre ilusionado. Es que a mí me surge. Sí es verdad que igual que tengo la facilidad para enamorarme y desenamorarme, tengo facilidad para ilusionarme por las cosas", expresó el cantante.