Antonio Miguel Carmona: "Con Podemos tengo descartado el pacto, con Manuela Carmena aún no lo sé"

ASEGURA QUE NO HAY POSIBILIDAD DE PACTO CON EL PP

Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, asegura que no hay ninguna posibilidad de acuerdo con el Partido Popular "en defensa de la democracia", y descarta también pactar con Podemos. Sin embargo, Carmona no sabe aún qué sucederá con Manuela Carmena. "Yo pondré sobre la mesa mi programa y recibiré los votos que se me den". El candidato socialista asegura, además, que su prioridad no son los JJOO sino hacer 30 escuelas infantiles para Madrid.