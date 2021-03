Anabel Alonso ha criticado en laSexta Noche "los rifirrafes y las descalificaciones" entre políticos en mitad de una pandemia. "No creo que esté la sociedad para esas pequeñeces", ha manifestado la actriz, a lo que ha añadido que "lo que se está viviendo en la sociedad a nivel humano y económico es los suficientemente importante como para hacer que todas las cuestiones anecdóticas desaparezcan".

En este sentido, la actriz ha expresado que le parece "muy decepcionante" que se lleve el debate político "por derroteros cuando hay unas prioridades de vida o muerte", por lo que ha reclamado un debate "mucho más inteligente, sosegado y mucho más pegado a la realidad".

Sin embargo, Alonso ha señalado que "se mete a todos los políticos en el mismo saco", algo con lo que ha dicho no estar de acuerdo. "Creo que hay políticos que crispan más que otros. Por ejemplo, el otro día vi a Ayuso hablando de Iglesias como 'un caribeño con chándal que vivía en mansiones y llevaba un séquito de mujeres'. A mí no me parece una manera de hablar de un oponente político", ha criticado.