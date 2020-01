Con motivo del arranque de la nueva temporada de Dónde estabas entonces, que esta vez entra en la década de los 2000, laSexta Noche ha querido trasladar a la periodista y presentadora a aquella época en la que aún no nos manejábamos con virtuosismo y facilidad con las nuevas tecnologías.

Empezando, claro, con el Nokia 3310, que marcó un antes y un después en la tecnología de los primeros años del 2000. Por entonces, los teléfonos no contaban con acceso a internet y para contactar con alguien sólo podíamos llamar o enviar SMS con botones numéricos, algo que parece que hemos olvidado hacer.

"Rubalcaba estuvo muchos años aguantando con un Nokia 3310 porque era difícil de hackear", ha explicado Pastor mientras ha probado a enviar un mensaje usando un teclado que acumulaba en cada botón varias letras y ralentizaba mucho el envío de SMS.

Pero la de los 2000 también es la década de la música, y en España triunfaron canciones de lo más variopintas, como la 'Mayonesa', 'Let's get loud' o 'It's my life'. "Fue la década de Pablo Alborán, que no lo conocíamos hasta ese momento", ha destacado la periodista, que ha elegido varios artistas y grupos que le marcaron en aquellos años: "Me debato entre Bisbal, Pablo Alborán y Coldplay".

Y si la música en los 2000 era buena, qué decir de las series. En aquellos años llegó a España una de las comedias más famosas de la historia de la televisión: Friends. "Jennifer Aniston está igual", ha señalado Pastor, que también ha recordado otras series de éxito hechas en España: Manos a la obra o Aquí no hay quien viva, entre otras.