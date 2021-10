Íñigo Errejón ha afirmado en laSexta Noche que es "necesario que el Gobierno pase de las palabras a los hechos en salud mental". "En España hay una pandemia de salud mental, de gente que no puede dormir si no es con pastillas, de gente que no aguanta el día a día y el Gobierno hasta ahora no ha hecho nada", ha criticado.

Así, ha criticado la inversión que ha anunciado el Gobierno en materia de salud mental: "Medio euro por español. La media de Europa es que por cada 100.000 habitantes hay 18 psicólogos públicos, mientras que en España hay seis, lo que significa que si alguien un día no puede más, si tiene suerte de poder pagar 80 euros por una consulta privada alguien le ayuda, y si no los tiene se fastidia y se va cronificando su situación de salud mental".

"Esto está haciendo mucho daño", ha denunciado, al tiempo que ha defendido que "hay que meter los servicios de salud mental en la cartera de la sanidad pública". "Igual que si te rompes un tobillo sabes que alguien te atender, tienes que poder tener un psicólogo. Hay que contratar psicólogos para la sanidad pública y con el Presupuesto que ha presentado el Gobierno no daría ni para empezar esta tarea", ha manifestado el líder de Más País, quien ha defendido que "hacen falta muchos más recursos para que la salud mental no sea un lujo para unos pocos, sino que esté al alcance de todos los que lo necesitan".