Albert Rivera anuncia en laSexta Noche que equipararía las parejas de hecho con los matrimonios si llega a Moncloa

Albert Rivera ha avanzado en laSexta Noche que "cualquier familia es legítima siempre que haya voluntad de convivencia, amor y el Estado le tiene que tratar igual", por lo que propone equiparar las parejas de hecho con los matrimonios.

"Hay 1.700.000 parejas de hecho en España que tienen menos derecho que los matrimonios. No tienen derecho a una pensión, no tienen derecho a hacer la declaración de la renta juntos, no pueden ser considerados familia numerosa…", relata el líder de Ciudadanos.

Por ello, Rivera asegura que "en un país moderno y progresista" es un "paso fundamental equiparar las parejas de hecho a los matrimonios" para que "quien se quiera casar que se case y quien no que podamos tener los mismos derechos económicos o sociales".

