Albert Rivera apuesta por regular la prostitución: "Los casos que no sean delito hay que pedirles obligaciones y garantizar derechos"

"La prostitución en el 90% de los casos es delictiva, forzosa y trata de blancas. La inmensa mayoría de los casos son personas que están explotadas y plantearía endurecer las medidas", defiende Albert Rivera para defender la persecución de estos casos.

Eso sí, también asegura que hay que regular el otro 10%: "Hay un 10% de personas que deciden en libertad. Si no dependen de una trata de blancas, ahí lo que hay que pedir es que haya controles sanitarios, que paguen impuestos o que cumpla la ley. Y eso no está ocurriendo".

"Cuando no regulamos, cuando miramos a otro lado creamos mercados negros, proxenetas. A mí me parece que tener prostitución en las calles es nefasto. La mayoría de casos de prostitución son delito y en el caso que no lo sea hay que pedirle obligaciones y garantizar derechos", asegura Rivera.

