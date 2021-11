Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha defendido en laSexta Noche que el rey emérito debe volver a España "a dar explicaciones". "Lo que sería inadmisible es que volviera a esconderse. Eso sería una ofensa a la ciudadanía de toda España. Pero por lo que representa debe muchas explicaciones a la ciudadanía", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que el que "ahora esté fugado en una dictadura árabe" le parece de "vergüenza ajena".

Además, la alcaldesa se ha mostrado "orgullosa" de "haber sacado al rey emérito del pleno del Ayuntamiento de Barcelona". "Sacamos la figura del emérito del Ayuntamiento y no ha vuelto jamás. Está ahora por orden judicial el jefe del Estado, pero el emérito no va a volver al salón de plenos porque no le corresponde", ha expresado.