Enma López responde a Pilar Gómez por Carlos Mazón: "Lo siento, pero esto no va de ir contra todos"

La representante del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid asegura que "la situación de Mazón es insostenible porque no le cree absolutamente nadie" tras sus diversos cambios de versión.

Tras la manifestación masiva en la que miles de personas han pedido este sábado la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, el debate sobre la situación del presidente de la Generralitat Valenciana se ha trasladado a laSexta Xplica.

La periodista Pilar Gómez ha asegurado que parte de la responsabilidad de la catástrofe era del Gobierno central por el reparto de competencias. Sin embargo, Enma López, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha rebatido este argumento.

"Esto no va de ir contra todos, porque no fue un problema de competencias, sino de la incompetencia de Mazón", ha asegurado. "La situación de Mazón es insostenible, no le cree absolutamente nadie", ha añadido Enma López para concluir.