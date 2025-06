Afra Blanco, tras el escándalo de Santos Cerdán: "No nos van a pintar la cara a las feministas estos tres sinvergüenzas"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco no se anduvo con rodeos al hablar de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán: "Yo a estos tres tipos no los considero de izquierdas. A estos tres tipos no los considero feministas".

"No nos van a pintar la cara a las feministas estos tres sinvergüenzas. A mí no me la va a pintar la cara ni la izquierda, ni los progresistas, la derecha", ha exclamado la sindicalista Afra Blanco sobre las grabaciones de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos. Unas cintas que no solo recogen las presuntas "mordidas", sino también conversaciones sobre pasar la noche con mujeres, posiblemente prostitutas.

Blanco ha ido más allá y ha pedido una reacción contundente: "Para que no nos pinten la cara, se necesita una reacción de verdad".

En cuanto a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán ha sido tajante: "Yo a estos tres tipos no los considero de izquierdas. A estos tres tipos no los considero feministas".

En ese momento, Antonio Ferreras la ha interpelado: "Pero eso no vale, Afra. Es que el Partido Popular te podría decir lo mismo: 'Yo a los corruptos de la Gürtel no los considero de derechas'".

Lejos de rectificar, Blanco ha mantenido su postura y ha insistido en la necesidad de una reacción política real: "Políticas anticorrupción ya. Que la reacción del partido y del Gobierno sea distinta esta vez".

Sobre el papel de los socios de Gobierno, ha apuntado: "Ya veremos". Pero antes, ha dicho, lo importante es limpiar: "Primero, políticas anticorrupción y que caigan todos los que tengan que caer".