Enma López (PSOE): "La señora Ayuso está a un cuarto de hora de ir en Falcon, y me parece bien"

La política socialista defendió que "los cargos públicos pueden utilizar aquellos bienes que están a su disposición", aunque criticó la "incoherencia" de Ayuso. "Es absurdo que se diga que no ha costado ni un céntimo (su estancia en el chalé de la Comunidad). ¿No han encendido la luz?", expresó.

La secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López, se pronunció en laSexta Xplica sobre la estancia de Ayuso en un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid. "Hay un refrán que dice 'Dime de qué presumes y te diré de qué careces'", expresó la política socialista, a lo que añadió: "La señora Ayuso está a un cuarto de hora de ir en Falcon y me parece bien, porque yo sí creo en la dignidad y en que los cargos públicos pueden utilizar aquellos bienes que están a su disposición, pero con dignidad".

En este sentido, López expresó que le parece "absurdo" que desde el PP intenten "camuflarlo diciendo que 'no ha costado ni un céntimo'". "No es verdad. ¿Han estado a oscuras? ¿No han encendido la luz?", cuestionó entonces, tras lo que criticó que en el PP no tienen "ni la más mínima coherencia".

Además, la concejala del PSOE en Madrid criticó que "a la señora Ayuso, en general, por mucho que predica, le gusta poco pagar cosas". "No sabemos cómo se ha pagado el ático en el que vive, no sabemos cómo se pagaba la habitación en la que vivía durante el COVID, y ahora no sabemos cómo se ha pagado esto", subrayó Enma López, al tiempo que manifestó que lo que a ella le "importa es la infrafinanciación de las universidades, las listas de espera y que en Madrid se sigue el modelo Montoro de rebajas a los ricos y ayudas a los poderosos".