Gonzalo Bernardos criticó en laSexta Xplica que en plató se estaba "criminalizando la vivienda de uso turístico", al tiempo que quiso destacar que, por ejemplo, "en Barcelona, solo el 1% de parque de vivienda es de uso turístico". "Aquí tenemos un empresario de casas rurales que se queja de que tiene competencia", expresó, a lo que el empresario respondió indignado.

"Me quejo de que son ilegales, no nos equivoquemos", afirmó el dueño de casas rurales, tras lo que el profesor de Economía le recordó "que lo que tiene él es vivienda de uso turístico". Además, Bernardos advirtió de que "los propietarios se van a marchar a otro concepto de vivienda que no es la de uso turístico, que es la de arrendamiento por temporada".