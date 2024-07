"Hablamos de pluriempleo y nunca hablamos del pluriempleo del empresario", denuncia el emprendedor Jorge Branger en laSexta Xplica, ya que recuerda que quien monta un negocio tiene que desempeñar distintas funciones y echar muchas horas, "llegando, incluso a hacer jornadas de 16 horas". "De esto nunca se habla", critica.

"Es indiscutible que para pagar bien a un empleado, tiene que generarme más de lo que le pago", asegura, por lo que "si le pago 2.500 tendrá que generarme 5.000 euros" para poder pagar "los impuestos derivados" y los gastos fijos del negocio. "Si no lo hace, seguir creciendo es inviable, es economía básica", dice Jorge Branger, y pide que "rebajen los impuestos para poder pagar bien a los trabajadores".

Unas ideas con las que el empresario Alexis Amaya no está de acuerdo: "Estás poniendo sobre los hombros del trabajador tu crecimiento. Si quieres crecer, lo que tienes que hacer es, si no puedes pagar a un empleado, es buscarte a un socio". "La causa de mi éxito es tratarles bien. Si tratas bien a tus empleados desde el inicio, tienes éxito", aconseja al emprendedor. "No puedo olvidarme de los impuestos cuando no me permiten crecer", responde Jorge Branger a su replicador.