"Yo eliminaría el Salario Mínimo": las palabras de Jorge Branger que indignan a Afra Blanco

Jorge Branger, emprendedor y autor de 'El club del 1%', afirmó en laSexta Xplica que "para entender el problema del salario, hay que entender primero qué es el dinero", tras lo que señaló que "es el símbolo del trabajo duro en una forma física". Así, Branger afirmó que "una persona honesta entiende que no puede obtener más de lo que ha producido".

"Por eso, yo creo que uno de los problemas que tenemos en este país es el Salario Mínimo, y yo lo eliminaría por completo", manifestó el emprendedor, a lo que Afra Blanco no puedo evitar responder: "No se puede; estás lanzando una mentira, eso es un bulo", declaró la sindicalista.

Tras ello, Branger insistió en que "el Salario Mínimo no funciona". "Mucha gente piensa que el Salario Mínimo protege al trabajador, pero es lo menos socialista que hay, porque deja de lado a los precarios, a la gente sin estudios, sin contactos y sin experiencia, porque si una persona tiene una capacidad productiva de 600 euros, el empresario no le puede pagar 1.200", apuntó el emprendedor, quien dijo que no está de acuerdo con el Salario Mínimo, "pero sí con un ingreso mínimo vital". La reacción de Afra Blanco al escuchar estas palabras, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.