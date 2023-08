Sara Desireé Ruiz, educadora social, habló sobre la meritocracia en laSexta Xplica: "Estamos hablando poco de las personas que están en situación de desigualdad y esto es muy importante. Las familias quieren darles a sus hijos, hijas e hijes todo lo mejor y muchas veces les estamos cargando una responsabilidad individual cuando aquí lo que tenemos que hacer todas es remangarnos y, colectivamente, buscar soluciones para quienes se levantan cada día haciendo lo que pueden con sus vidas".

"Tenemos ahí a chicos, chicas y chiques que se levantan cada día, van a los colegios, a los institutos y en casa no tienen el apoyo que necesitan, no porque las familias no quieran, sino porque no hay fuerzas para salir adelante con eso. Esto es muy importante", añadió.

En este sentido, la experta apeló a la responsabilidad colectiva: "Tenemos que generar entre todas una sociedad un poquito más justa, una sociedad más solidaria, no dar la espalda a quienes lo están pasando mal porque muchas familias se esfuerzan hasta la muerte y no lo consiguen y a duras penas salen adelante".

Además, destacó la importancia de fomentar una educación de calidad y apostar por la inclusión: "Nos estamos olvidando de las desigualdades generadas por pertenecer a colectivos varios y diversos, hay desigualdades que dependen de dónde somos, pero también dependen de nuestra condición, de nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexual y de género".

