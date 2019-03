Eduardo Inda a Xavier Sardà: "¿Tú te crees que no aburres a las ovejas?"

LOS DOS PERIODISTAS, FRENTE A FRENTE

El periodista Xavier Sardà ha advertido en 'laSexta Noche' que "cuando el PP dice que se ve la luz al final del túnel, ojo porque puede ser el tren que viene". A continuación, ha increpado a Eduardo Inda: "Repetir cada semana lo mismo... ¿crees que la gente no lo capta?". No le ha sentado bien a Inda, quien le ha respondido: "¿Tú te crees que no aburres a las ovejas?". "Sí, pero intento decir algo distinto. Tú te repites más que el ajo", ha asegurado Sardà, "un 'pesao'", en palabras de Inda, quien le ha recomendado "que no se escuche mientras habla". Sardà ha optado por continuar con su argumentación en el debate: "El PP será reformista, pero está lleno de chorizos".