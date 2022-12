Sofía Quesada, propietaria de 'Carburantes ASC', ha criticado en laSexta Xplica que tienen que "aportar un 60% de las bonificaciones a la gasolina", a lo que el economista Alejandro Inurrieta le ha respondido que "esta bonificación ha incentivado el consumo", por lo que, según ha dicho, les ha "aumentado el negocio". "Es verdad que habéis tenido que hacer una parte de acreedores, pero también es verdad que ha aumentado y va a aumentar la cuenta de resultados. Si miras el consumo de productos petrolíferos en España, desde abril ha aumentado un 12% y, gracias, en parte, a la bonificación", ha defendido.

Sin embargo, Luis Garvía, director del máster de Riesgos Financieros de ICADE-Comillas, le ha rebatido, destacando que los propietarios de las gasolineras "tienen una carga de Hacienda brutal y tienen que adelantar dinero". "La incertidumbre no viene bien a nadie, y no es de recibo que el Gobierno no tenga las cosas planificadas", ha afirmado, tras lo que Inurrieta le ha dicho que "la situación era lo suficientemente urgente y problemática como para no planificarlo".