El duro testimonio de Yolanda, afectada por la hipoteca variable: "En 10 años he pagado 46.000 euros de más en intereses"

Yolanda Alba, afectada por una hipoteca variable, explicó en laSexta Xplica la dura realidad a la que se enfrenta cada día, pues según sus cálculos terminará de pagar su vivienda con 79 años. "Yo, que trabajo en teleasistencia, estaré trabajando con el colgante puesto ya, porque ya tendré 79 años. Es mucho", lamentó. Actualmente, su cuota hipotecaria asciende a 1.046 euros, aunque antes pagaba 467 euros.

Alba relató que el año pasado logró "hacer una hucha" mientras "se estaba muriendo trabajando". Sin embargo, este año la situación ha cambiado. "Voy haciendo segundos trabajos más esporádicos, porque la salud no me lo está permitiendo, pero lo que quiero conseguir es hacer una hucha y, una vez al año, intentar meter dinero a la hipoteca cuando me dejen la cuota normal, para poder ir quitándome años. Porque todavía me quedan 24", explicó, señalando con frustración: "Antes me quedaban 14 años y ahora 24".

La afectada también denunció el impacto de los intereses acumulados en su hipoteca. "En 10 años he pagado 46.000 euros de más en intereses", subrayó. Además, describió la precariedad de su situación habitacional: "Tendrías que ver el piso, que si entras muy deprisa, sales por la ventana, y a mi barrio le quedan tres minutos para ser marginal. Vivo en un sitio muy humilde".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.