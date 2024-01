José Luis Herrero, afectado por una hipoteca creciente, expuso su caso en laSexta Xplica. Hace un año y dos meses pagaba poco más de 600 euros, sin embargo, su situación ha cambiado drásticamente: "Ahora, en la siguiente revisión estaré en 1.500".

Se la concedieron en 2007 y, según explicó, su entidad no fue transparente: "No es normal que cuando vas a firmar una hipoteca no te expliquen las condiciones debidamente".

A pesar de que tiene "un buen sueldo", cada vez para él y su familia es más difícil "hacer frente a ese gasto".

"He hecho escritos al Banco de España, a Consumo, a mi banco y con mi entidad no sé qué hacer [...] el problema de la hipoteca creciente es que no amortizas capital y estás atado de pies y manos", zanjó.