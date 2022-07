'La Mari', la madre de Fortu, ha sorprendido a su hijo en laSexta Noche con una conexión estelar que no ha dejado indiferente. Y es que la mujer ha tirado de su característico sentido del humor, que ha provocado las risas en el plató. "Estoy muy bien, preparada para lo que sea", le ha dicho a José Yélamo cuando este se ha interesado por saber cómo estaba.

"¿Tú no crees que deberías ya estar en la cama con la hora que es?", le ha preguntado por su parte, Fortu, a lo que 'La Mari' ha respondido: "No, yo estoy aquí muy a gustito. Tú sabes que yo me acuesto muy tarde, cojo***. Me quedo viendo la tele y me acuesto muy tarde. No soy como tú, que en cuanto que te aburres un poquito te acuestas. A mí no me manda ya ni dios", ha expresado. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, la sorpresa de 'La Mari' a su hijo en laSexta Noche.