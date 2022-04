Miguel Ángel Revilla ha comenzado su entrevista en laSexta Noche muy apurado por una "emergencia": "Me ha pasado una cosa que no me ha ocurrido en la vida", ha asegurado el presidente de Cantabria, que ha relatado que ha tenido un despiste al coger un taxi desde el aeropuerto a su hotel... y ha olvidado pagar.

Y es que, tras charlar con el conductor y hacerse una foto con él una vez en su destino, Revilla ha olvidado abonar la carrera: "Nos hicieron una foto, empezó la gente a pedirme fotos... me voy al hotel sin pagarle. ¡No le he pagado!", ha exclamado, preocupado, el presidente autonómico.

Por ello, ha lanzado un mensaje al taxista desde laSexta Noche, indicándole que le ha dejado el dinero de la carrera en su hotel y le ha pedido disculpas: "Santiago, perdóname". "Me he llevado un disgusto...", aseguraba Revilla.

Sin embargo, la anécdota ha tenido un final feliz: laSexta Noche ha podido localizar a Santiago, que ha conectado en directo con el programa y ha confirmado que ya ha podido cobrar la carrera. Puedes ver la divertida conversación entre ambos y el desenlace de esta historia en el vídeo que ilustra estas líneas.