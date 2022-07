José Yélamo, presentador de laSexta Noche, se va de vacaciones. Lo ha dejado claro en varias ocasiones a lo largo de este sábado, y al despedir el programa no ha podido aguantar más y se ha despedido de su compañera Verónica Sanz y de Fortu, invitado al programa, antes de abandonar el plató.

"Me voy a quitar hasta la corbata", ha expresado, a lo que el cantante de Obús le ha respondido: "¡Que te vas de vacaciones a Cádiz, quillo!". "Y me deja aquí con las fieras", ha dicho entonces Verónica Sanz, al tiempo que el presentador se quitaba la corbata "en homenaje a Miguel Sebastián, el precursor de la idea de quitársela para ahorrar energía". "Me voy de vacaciones, ahí os quedáis", ha concluido.