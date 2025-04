Trump presume de sus primeros 100 días en el poder: "Estoy haciendo justo lo que prometí"

Donald Trump ha cumplido 100 días en la Casa Blanca y, fiel a su estilo, lo ha celebrado con una mezcla de autocomplacencia, provocación y amenazas veladas. "Estoy haciendo justo lo que prometí", afirmó en una entrevista con la revista 'Time', donde se presentó como un líder que ha venido a "resetear" el país y que no descarta, incluso, expandir el territorio de Estados Unidos.

"Si te fijas en lo que hice campaña… se puede hablar de expulsar a la gente del país", afirmó, culpando al expresidente Joe Biden por "permitir que la gente entrara a través de su locura de fronteras abiertas". La entrevista llega en medio de críticas por parte de la oposición y de organizaciones civiles, que acusan a Trump de desafiar órdenes judiciales, concentrar poder y desmantelar servicios públicos en nombre de la eficiencia.

Trump, sin embargo, rechaza esas acusaciones: "No siento que esté ampliando las potestades presidenciales. Las estoy usando como se debe".

En materia económica, el mandatario volvió a inflar cifras para justificar su ofensiva comercial: denunció una supuesta pérdida de 2.000 billones de dólares al año por el déficit comercial, aunque los datos oficiales lo sitúan en 917.800 millones en 2024. Afirmó haber cerrado "200 acuerdos" sin dar nombres ni detalles. China, uno de sus blancos favoritos, niega incluso que haya conversaciones activas.

La entrevista giró hacia lo insólito cuando Trump expresó su deseo de ser recordado como el presidente que "expandió el territorio estadounidense", citando Groenlandia, el Canal de Panamá y Canadá como posibles anexiones. "No estoy bromeando", afirmó con seriedad.

Sobre un eventual tercer mandato, no lo descartó abiertamente. Dijo no creer en aprovechar "lagunas legales", pero dejó entrever que existen caminos jurídicos para prolongar su permanencia en el poder. "Solo puedo decir esto: me están inundando de solicitudes", aseguró, mientras sus tiendas oficiales ya venden productos con referencias a una hipotética tercera presidencia.

Respecto a Ucrania, reconoció que no cumplió su promesa de terminar la guerra en su primer día de mandato: "Obviamente, fue una exageración, pero también se dijo que se acabará".

En clave interna, prometió vetar cualquier intento de recorte a Medicaid o Medicare y se mostró escéptico ante la posibilidad de subir impuestos a los ricos: "Me gusta el concepto, pero la gente ha perdido elecciones por menos".