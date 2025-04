Iñaki López: "Milei de poner a parir al papa pasa a tener un puesto preeminente en su entierro"

Este sábado tendrá lugar el funeral del papa Francisco. Como explica Iñaki López, inicialmente se celebrará primeramente un funeral en el Vaticano a las 10 de la mañana para, después, trasladar al sumo pontífice hasta la basílica de Santa María la Mayor en una procesión multitudinaria que tendrá una extensión de seis kilómetros y que atravesará el centro de Roma.

Marina Valdés explica que se espera que unas 200.000 personas en la plaza atendiendo al acto. Además, hay más de 150 delegaciones confirmadas entre casas reales y jefes de Estado. "Recordemos que, más allá de ser un funeral, puede tener tintes de cumbre porque va a haber un despliegue apabullante de mandatarios y líderes mundiales que han dicho que quieren aprovechar para tener reuniones informales", añade la periodista.

Javier Martínez-Brocal explica que el Vaticano "ha tenido que hacer encaje de bolillos para no ofender a nadie y todos tengan un buen sitio". El corresponsal cuenta, como curiosidad, que estas delegaciones van a ser recibidas por un funcionario intermedio. "En el Vaticano no hay papa y no manda nadie, entonces les va a recibir el prefecto de la casa pontificia", explica Brocal.

En cuanto al protocolo del Vaticano para el funeral, el corresponsal explica que "las autoridades van a estar a la derecha del altar". "El primero que va a estar sentado ahí es Javier Milei porque tiene prioridad la delegación de la patria del papa", añade Javier. A continuación, estará el presidente de la República Italiana y, a partir de entonces, las casas reales, ordenadas por orden alfabético según el nombre en francés.

A partir de la segunda fila se situarán los jefes de Estado de todos los países, a continuación primeros ministros y, por último, el resto de delegaciones. "Hay que ver", comenta Iñaki, "Milei de poner a parir al papa a tener un puesto preeminente en su entierro".