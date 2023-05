Lorena denunciaba el pasado sábado en laSexta Xplica que la inquilina de su vivienda lleva años sin pagarle el alquiler, pero no puede desalojarla porque se trata de una persona vulnerable, a pesar de que su propia situación es complicada. "Está en una situación de vulnerabilidad, pero yo soy madre de tres hijos, estoy en desempleo", lamentaba.

Según explicó la propietaria, alquiló su vivienda en 2018 a una "fundación para personas con necesidad" que le dijo que "iban a ir con ella de la mano hasta que fuera autosuficiente". "Vi que colaboraba con el Gobierno de Zaragoza, con el Gobierno de Aragón, y eso la verdad que me dio bastante seguridad", detallaba.

"Al año, deja de pagar la fundación y entonces me encuentro yo con una persona dentro que no podía hacer frente al pago, no la han conseguido reinsertar laboralmente o ella no ha querido, lo desconozco, y así llevamos cuatro años", resumía Lorena.

"He intentado hablar con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, nadie me contesta, lo único que me ofrecen es un teléfono gratuito donde puedo llamar para un asesoramiento jurídico", denunciaba la propietaria, que aseguraba que esto no "soluciona absolutamente nada".

"Está en una situación de vulnerabilidad, pero yo soy madre de tres hijos, estoy en desempleo", incidía Lorena, que señalaba que "no va a haber desalojo" porque el decreto del COVID impide "desahuciar a ninguna persona vulnerable". Puedes escuchar su testimonio en el vídeo sobre estas líneas.