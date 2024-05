El Banco de España avisa de modificaciones en las pensiones para 2025 y además, conseja retrasar la edad lega de jubilación. El debate sobre las pensiones todavía sigue y este sábado laSexta Xplica ha querido dedicar su debate sobre las pensiones.

Alejandra Gámez, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid cuenta que durante 11 años ha estado investigando sin cotizar porque estaba becada: "He estado 11 años sin cotizar. Somos un país rico pero tenemos que cuidar la riqueza y parte de esa riqueza es la investigación a la cual no le ha dedicado el interés y los medios suficientes", afirma Gámez.

Gámez asiste a este debate en representación de un colectivo de becarios de investigación que fueron becarios anteriores al años 2011 en el que trabajaban porque no estaban en prácticas, sino que, tal como explica la investigadora, para obtener esas becas había que ser licenciados o ingenieros, era el requisito fundamental para obtener esas becas de investigación para realizar sus tesis doctorales.

"Y eso nos ha repercutido en no cotizar. Durante esos años investigando como becarios no solo no cotizábamos sino que no teníamos ningún derecho como trabajador... Ahora mismo, no podremos jubilarnos, no solo a la edad que cualquier trabajador puede hacerlo ni a la edad extendida que se ha propuesto", señala Gámez.

Y es que siendo profesora titular de la Autónoma de Madrid la universidad la obliga a jubilarse con 70 pero con edad, confiesa, "todavía no alcanzo los años para poder jubilarme y llegar a la pensión". Y ese -asegura- es el mayor problema que tiene "nuestro colectivo". En el vídeo podemos ver al completo su testimonio.