El pasado sábado, laSexta Xplica debatió sobre los ahorros y los bancos, una cuestión ante la que Manel Llaràs, panadero, explicaba que, en sus 35 años de carrera laboral "siempre he estado pagando algún crédito". El problema, señala, es que en el sector de la banca "no hay competencia": "Si alguien te cobra más y te da menos servicios tendrías que decir que te vas, pero no puedes porque el banco de al lado te hace lo mismo", comenta.

Por su parte, Eloy Ureña, propietario de una granja de pollos y afectado por hipoteca, apunta que es incapaz de ahorrar, en gran parte debido a que se les ha incrementado mucho el precio de los costes en agricultura y ganadería.

"Cuando se le ayudó a la banca todo fue bien, pero al sector primario no se le ha ayudado de la misma forma", lamenta en el vídeo sobre estas líneas donde plantea una pregunta "¿Es mejor la banca que el sector primario, que es el que nos da de comer?".