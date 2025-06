Habla la creadora de 'MierdaJobs': "Me ofrecieron un salario muy alto en un empleo, pero tenía que mantener relaciones sexuales con el jefe"

Alejandra de la Fuente, creadora del perfil 'MierdaJobs' en X (anteriormente conocida como Twitter), desvelaba en Equipo de Investigación en 2019 algunas de las ofertas de empleo más indignantes y surrealistas que los usuarios de la red social le habían hecho llegar hasta la fecha.

La idea de lanzar esta iniciativa se le ocurrió cuando ella misma estaba buscando trabajo. "Me encontré con tantas ofertas precarias que decidí hacerlo", contaba en el programa. "Tengo muy pocas amigas que están trabajando de lo que han estudiado. Diría que un 20% como mucho. Por necesidad han trabajado en restaurantes, tiendas de ropa o como teleoperadoras", afirmaba.

A ella, personalmente, una empresa le ofreció "un salario muy alto" por ser "secretaria personal de un jefe". "Pero requería mantener relaciones sexuales con él. Pagaban 3.200 euros más incentivos. Me fui a la Policía y lo denuncié", relataba.

"Hace poco me llegó una oferta de un matrimonio que quería que cuidara a su hijo por 0'60 euros la hora", desvelaba. La precariedad para ella es "ser un esclavo del trabajo y que no puedas permitirte no hacer algo que a ti te haga feliz por el hecho de no tener dinero".

