Cristina Cifuentes: "No entiendo por qué se llama ley mordaza, no limita libertades"

CRISTINA CIFUENTES, EN 'LASEXTA NOCHE'

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que son los delincuentes quienes más han dificultado su labor como delegada del Gobierno en Madrid. No obstante, Cifuentes celebra que se ha conseguido reducir la delincuencia en Madrid un 4% cada año. La candidata popular no entiende por qué se le llama 'ley mordaza' a la Ley de Seguridad Ciudadana, "no restringe derechos". Cifuentes defiende que se trata de un sistema más garantista, "había que actualizar una ley que tenía ya 23 años".